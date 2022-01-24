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吳千語罕有晒與男友合照

2022-01-24 列印
■吳千語上載了與男友的合照，但又把對方的面遮住。
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吳千語與林峯分手後，與富三代男友施伯雄拍拖逾三年，多次傳出婚訊，更被指已進駐男友的豪宅。一直以來吳千語對感情事十分低調，從未有上載兩人同框的相片。

日前千語罕有地在網上Po了一張與一位男士的合照，並用了Emoji公仔遮住對方的樣貌，不過有網民就猜測這位男士正是她的男友施伯雄。隨後施伯雄回覆表示：「哦，原來我出鏡了，謝謝分享，又把我蓋得乾乾淨淨。」間接承認相中人是他，而且不太介意公開放閃。

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