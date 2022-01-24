馮寶寶讚出爐影帝謝賢好自律

謝賢（四哥）憑電影《殺出個黃昏》獲得《香港電影評論學會大獎》影帝，四哥點名多謝拍檔馮寶寶，他表示與寶寶合作好有火花。身在檳城的馮寶寶知道後，興奮程度更甚，她說四哥點名多謝她反覺不好意思，對方是她的長輩，自己亦因為四哥是該片的男主角，才打動她答允演出。寶寶姐大讚四哥好自律，85歲能保持這身段，全憑毅力和恒心，四哥對她說一生只當過演員這份工作，而演員一定要得體，保持體格及外型，將尊重回饋給觀眾。