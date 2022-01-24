公開懷孕後首露面 昆凌被讚最美大肚婆

■昆凌日前與周杰倫在網上晒恩愛。

昆凌2015年嫁給台灣天王周杰倫，並誕下一對仔女，之後幾乎年年都被傳懷孕，但她曾在受訪時透露，考慮到大女兒Hathaway的感受，暫時沒打算生第三胎，並與老公討論過，預計等她30歲後才會考慮再生第三胎。不過昆凌本月19日突然在社交網上載照片，宣佈第三度懷孕。身為某國際品牌代言人的昆凌，公開懷孕後首次出席活動，見她將頭髮梳成高馬尾，身穿藍色的寬版外套配同色系長褲，巧妙的遮住孕肚，加上她精緻小巧的瓜子臉，絲毫看不出一點孕味，引網友紛紛大讚她「顏值一直在線」、「懷孕了氣質也很絕」、「完全不像孕婦啊！狀態太好了」、「肚子去哪了？」。