小心防疫 一Cut機即彈開兼戴口罩 陳豪坦認暫時拒同陳茵媺親熱

食咗先算■陳豪喺人群中要擘大口食燒肉。

急戴口罩■一Cut機，陳豪即急急戴返個口罩。

暫停接觸■陳豪喺疫情下冇得同索妻陳茵媺有過多身體接觸。

邊食邊講■陳豪食住燒肉講對白。

夠晒熱鬧■當日結局戲最齊人，戲裏戲外都好熱鬧。

新店開幕■場口講陳豪、龔嘉欣新店開幕要切燒豬慶祝。

核心中間■陳豪被圍喺核心中間，現場都幾大堆頭。

暖男老公■陳豪為確保家人安全，就算喺屋企都會戴口罩。

首奪視帝■2007年，陳豪憑《溏心風暴》首奪視帝。

有求必應■馬海倫及江嘉敏等在外景附近餅店撞到發哥即合照，發哥更請食早餐。

索爆人妻■陳茵媺雖然生咗三個小朋，但仍然好索。

家庭為重■陳豪好重視家庭生活，大時大節必定會同家人慶祝。

本港爆發第5波疫情，拍緊TVB新劇《四十二章經》的陳豪，因為仔細老婆嫰，防疫意識特別高。日前佢喺中環鬧市拍外景，劇組被大班街坊圍住，被圍喺核心中間嘅陳豪戲外九秒九戴返個口罩，兼且彈開同人群保持距離，為人為己真醒目。佢仲自爆因為拍劇要四圍去，所以呢期拒絕同火辣辣嘅索妻陳茵媺親熱，瞓覺仲Keep住戴口罩，好彩當日係陳豪最後一日開工，恭喜陳茵媺。陳豪（阿Mo）、龔嘉欣及江嘉敏等人喺中環結志街一間肉食公司拍一場最齊人嘅結局戲，劇情講述阿Mo跟龔嘉欣因為新舖開幕獲親友前來道賀，切完燒豬一齊食。當日戲裏戲外都相當熱鬧，朝早十一點幾先有天王巨星周潤發揸車路過同劇組驚喜打氣，他大聲說：「拍完好走喇！」原來發哥同朋友行完山去到附近買糖沙翁食，咁啱喺餅店撞到劇中演員馬海倫，所以兜過嚟同TVB劇組打個招呼，不過呢個「路人甲」喺一秒間就絕塵而去，連陳豪都唔知發哥曾經現身。拍劇避唔到同人接觸鏡頭前嘅陳豪擘大口食燒肉，食得相當滋味，仲同演員貼晒身演出，鏡頭外非常驚青，火速戴返個口罩，而且注重社交距離。陳豪認真說：「拍戲人多，既然控制唔到人群聚集唯有小心啲。尤其我屋企細路多（兩子一女），噚晚瞓覺我都戴返個口罩……係咁㗎喇，要為佢哋保持安全性，求個安心啫！因為喺條街接觸咁多人，都唔知會發生乜事。」記者追問他，豈非要跟陳茵媺保持距離？阿Mo笑住坦白承認：「少少啦，一陣啫。（老婆咁索咁熱情喎！忍得住咩？）唔緊要啦，暫時啫。哈……」問到會唔會再追多個？他稱冇呢個家庭計劃，但兩公婆都鍾意BB，除非有「意外」啦。做人要堅持自己信念今年台慶，陳豪視帝五大不入，他輕鬆面對仲有套加油理論：「人生係重要嘅，但唔係為獎項，有獎等於搭吓膊頭有少少獎勵，冇獎唔代表啲戲唔好，因為之後仲要接受好多挑戰，所以唔好放鬆及氣餒，做藝人同做人一樣要有耐性、堅持及信念，教仔女我都會咁教。做藝人更加要吃得開、玩得開、做得努力。」採訪：方騫平 攝影：沈健程