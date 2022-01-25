約埋正印小儀睇《膠戰S2》 Edan阿正被發現着「情侶褲」
市民尋中藥療法自保 變種病毒夾擊 連花清瘟膠囊再熱賣
本港正受Omicron及Delta病毒夾擊，人心惶惶，市民設法自保，坊間再度興起「連花清瘟膠囊」。有中醫師指，服含金銀花、連翹等解毒中藥的「連花清瘟膠囊」，可以紓緩染疫後的不適，其診所近日出售的解瘟疫...
2022-01-25
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男童成功尋親竟成催命符 遭父母指貪財留遺書輕生
河北邢台尋親成功的十五歲男童劉學州，早前稱被生父母誣蔑貪財，決定起訴二人。近日有消息指他在三亞輕生。澎湃新聞向三亞市110指揮中心證實，劉學州自殺並經搶救無效死亡，具體情況仍在調查中。劉學州生前發佈一...
2022-01-25
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下令外交人員家眷撤出烏克蘭 拜登擬派5000美軍進駐東歐
烏克蘭局勢持續緊張，據報美國總統拜登繼軍援烏克蘭後，擬向東歐及波羅的海國家增派三千至五千名美軍以及軍艦、戰機，以抗俄羅斯在烏克蘭邊界部署重兵。美國國務院周日下令駐烏克蘭大使館人員家眷盡快返美，又指當地...
2022-01-25
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靜賞無垠海景 寶翠園木系廳堂質樸典雅
西半山地標屋苑之一寶翠園，毗鄰港鐵香港大學站，位置優越，是次精選該項目3房1套房單位，實用面積1248方呎，單位擁清新雅致靚裝，亦坐享西區一帶海景。由新地及信德等發展的寶翠園，由6座物業組成，提供逾2...
2022-01-25
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比特幣及Tesla股價急挫 烏國局勢升溫 杜指曾瀉逾千點 烏克蘭局勢緊張，地緣政治風險上升，再加上美國聯儲局即將議息，在不明朗因素增加下，歐美股市全線下挫。美股杜指周一早段曾急瀉逾1000點，低見33191點；標普500指數則逾3.83%；納指跌勢更急，曾跌444點。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時報33610點，跌655點；標普500指數報4305點，跌92點；納斯達克指數報13482點，跌286點。Tesla股價大跌57.92美元，報885.98美元，跌幅達6.14...
2022-01-25
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保法爾16強發「維」 摩洛哥夠讓
摩洛哥翼鋒保法爾過往被批評踢法華而不實，但他在今屆非洲國家盃一反常態，搖身一變成為國家隊的進攻靈魂，累積兩球領軍以強勢在喀麥隆闖入淘汰賽。該隊今晚十六強遇上爆冷出線的弱旅馬拉維，保法爾勢領軍再過一關，...
2022-01-25
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素顏約會 收心字訂情鑽石心口針 李佳芯秘戀「蟲草大王」 鐵證曝光
39歲的TVB「視后」，近日被爆是遲到王犯眾憎的李佳芯（Ali），早前被《東周刊》踢爆跟「蟲草大王」陳恩德（Mark）在酒店「密會」兩小時。Ali對新戀情曝光表示好無辜，強調跟Mark「純工作接觸私下...
2022-01-25
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社論｜辯論抗疫策略 不如堅決谷針 - 李一飄
全球陷入新冠肺炎疫情逾兩年，歐美與內地採取不同的應對策略，愈見明顯，近日香港有多名傳染病學者開始質疑「清零」策略，引起公眾議論，但香港從來是一個務實的社會，不論採取何種抵抗病毒的策略，先決條件是有高的...
2022-01-25
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當家猴王短途錦標出冷 莫雷拉四喜臨門 夏威夷智取董事盃
昨日舉行兩場國際一級賽，馬王「金鎗六十」在董事盃遭遇滑鐵盧只跑亞軍，頭馬是蔡廄「夏威夷」，馬房另贏「翩翩君子」起孖。至於同是級際賽的百周年短途錦標，則由韋廄「當家猴王」爆冷掄元。其餘莫雷拉憑東廄「中華...
2022-01-24
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