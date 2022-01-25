約埋正印小儀睇《膠戰S2》　Edan阿正被發現着「情侶褲」

■Edan被指與阿正着「情侶褲」。

呂爵安（Edan）、魏浚笙及黃正宜（阿正）等人因主持《膠戰S2》成為老友。前晚播出第16集，Edan、「正印」阮小儀及阿正就約埋一齊睇，Edan和小儀分別在社交網貼出相片，相中小儀的愛犬坐在Edan的大髀上，相當可愛，小儀更呷醋笑指：「今晚你最威！哼！」；但不少人都將焦點放在另一張Edan與阿正的合照，有眼利網民發現Edan的啡色闊筒褲，無論款式及質地都與阿正的十分相似，二人被指着「情侶褲」，網民都紛紛留言表示：：「登正情侶褲喎﹗」、「私心想佢哋一齊」，更有人笑指：「但Edan上身係着Anson Lo送嘅黑色毛衣」。