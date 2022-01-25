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33歲黃心穎社交網「蒲頭」慶生

2022-01-25 列印
■左起：心美、心穎及心妙一起慶生。
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黃心穎被爆暗撻人夫之後拖累演藝事業，至今一直未再復出幕前，連社交網都甚少更新，潛水長達一年才再在去年聖誕節上載愛犬在聖誕樹前拍攝的照片。

不過日前心穎33歲生日，她再在社交網「蒲頭」，不但大騷自己捧着生日蛋糕大笑的獨照，還有她和兩個胞姐合照。心穎的二姐心妙在結婚後已定居澳門，近日返港探親友兼為心穎慶生，隨後即又返回澳門，心穎和大家姐心美親自去機場送心妙機，三姊妹臨別不捨都忍不住淚水。心妙上載姊妹合照，留言：「20天的歡笑，今日依依不捨的淚水，希望下次再見唔需要再等兩年。」

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