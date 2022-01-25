方皓玟自言「勁宅」難找第二春

方皓玟昨日現身銅鑼灣為新年活動拍攝宣傳照，回復單身後首過新年會否不習慣？方皓玟說沒甚麼不慣，因自己也是在單親家庭長大，最緊要有愛。會否行桃花園催旺桃花？她說：「暫時不敢諗，因兒子年紀小，未有me time去諗桃花。若有個soulmate的男性出現也不錯，可以傾訴和明白我已好好。」方皓玟坦言持開放態度，也想有人追求，不過自己「勁宅」，連媽咪也投訴她「宅」，叫她多出去見朋友，奈何照顧囝囝和做歌沒有時間。