  • 2022年1月25日 星期二
  • 18º
  • 86%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 第5波疫情強檢大埔奪命火梁子超徐英偉

日報新聞 > 娛樂

剛出席首爾歌謠大賞 THE BOYZ成員中招惹恐慌

2022-01-25 列印
■THE BOYZ成員Eric（左三）中招，其他成員正等候檢測結果。
Previous Next

日韓娛樂圈爆發疫情，韓團THE BOYZ前晚在《第31屆首爾歌謠大賞》贏得最佳演出獎及本賞，並有現身領獎，他們未上台前已脫下口罩，昨日成員Eric證實染疫，其隊友及工作人員已進行檢測，正等待結果。前晚與The BOYZ同場的歌手單位有NCT 127、泫雅、姜丹尼爾、Oh My Girl等。雖然歌手坐的圓桌有保持社交距離，但部份歌手得獎時，於台下就脫下口罩，獎座亦是由頒獎人頒發，是疫情以來最寬鬆的安排，令人擔心疫情大爆發。

而日本方面再有大批藝人宣佈染疫，包括男星藤岡靛、赤楚衞二、速水直道與太太平山綾、Morning娘前成員高橋愛及諧星丈夫阿部公二、日本性感女星小島瑠璃子等都證實中招。■日本性感女星小島瑠璃子亦宣佈染疫。
■日本性感女星小島瑠璃子亦宣佈染疫。


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Pun Choi CNY 2022
Pun Choi CNY 2022
下載頭條App
hd