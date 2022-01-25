剛出席首爾歌謠大賞 THE BOYZ成員中招惹恐慌

■日本性感女星小島瑠璃子亦宣佈染疫。

日韓娛樂圈爆發疫情，韓團THE BOYZ前晚在《第31屆首爾歌謠大賞》贏得最佳演出獎及本賞，並有現身領獎，他們未上台前已脫下口罩，昨日成員Eric證實染疫，其隊友及工作人員已進行檢測，正等待結果。前晚與The BOYZ同場的歌手單位有NCT 127、泫雅、姜丹尼爾、Oh My Girl等。雖然歌手坐的圓桌有保持社交距離，但部份歌手得獎時，於台下就脫下口罩，獎座亦是由頒獎人頒發，是疫情以來最寬鬆的安排，令人擔心疫情大爆發。而日本方面再有大批藝人宣佈染疫，包括男星藤岡靛、赤楚衞二、速水直道與太太平山綾、Morning娘前成員高橋愛及諧星丈夫阿部公二、日本性感女星小島瑠璃子等都證實中招。