素顏約會 收心字訂情鑽石心口針 李佳芯秘戀「蟲草大王」 鐵證曝光

撰文：娛樂組
去年初，Ali承認與拍拖7年的陳炳銓分手回復單身。之後《東周刊》獨家報道她獲一名富豪力追，男方更趁聖誕佳節，於豪宅花園放人造雪，特製浪漫雪景冧Ali。事後富豪新歡曝光，原來是身家「億億聲」的寵物藥妝老闆、前御藥堂主席，有「蟲草大王」稱號的陳恩德。
酒店密會傾合約
去年10月，兩人被本報拍到於五星級酒店「密會」兩小時。事後，Ali就緋聞回應表示去酒店只係洽談關於腦退化微電影合約問題，強調唔係拍拖，跟Mark亦唔會有發展空間。其實Ali所說的電影合約，正是由Mark投資拍攝的微電影，並由Ali執導、監製兼主演，屬於慈善性質。
Mark豪宅過聖誕
不過，Ali的姊妹透露前年年尾Ali尚未跟陳炳銓分手，明知Mark對她有意就對男方不斷大送秋波，當時兩人已展開曖昧關係。她說：「Mark追Ali時，Ali跟陳炳銓未分手，三角關係維持咗一段時間。後來，Ali公開跟舊愛分手，Mark還表現得滿心歡喜，說自己終於贏得美人歸。」其姊妹還提供了前年12月聖誕節，Ali在Mark於九龍塘畢架山豪宅內的草地花園享受二人世界的甜蜜合照，說Ali有在閨密間晒命。照片可見，一如傳聞所言，兩人在人造雪景下過聖誕，Ali更跟男方貼住甜笑selfie。
拍拖甜食燒鵝髀
Ali的姊妹續指去年中兩人關係逐漸明朗，Ali更以女友身份向Mark提出投資她拍攝微電影的要求。當時Ali主動提議Mark幫手籌集拍攝的經費，或者之後贊助首映，最後，Ali向Mark索取約35萬元的贊助費。她說：「Mark聽到Ali回應兩人只是合作關係有點傷心，明明就是無條件、無利益的付出，自己出心出錢撐女友，卻被說成生意拍檔。」事實上，Ali與Mark已秘戀逾一年，本報取得多張 Mark以「男友視角」拍攝Ali的照片。相中的素顏Ali笑意盈盈，一臉陶醉。其中一張相，見到Ali毫無避忌大啖吃着燒鵝髀。另外，為打動Ali芳心，Mark出手極之豪爽。Ali姊妹透露Mark花盡心思設計了一個「心」字圖案，並找人鑲嵌一個鑽石心口針送給Ali作為訂情禮物。