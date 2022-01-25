素顏約會 收心字訂情鑽石心口針 李佳芯秘戀「蟲草大王」 鐵證曝光

甜食鵝髀■與Mark撐枱腳的李佳芯大啖食燒鵝髀，呢個為食Ali Look好少見。

訂情禮物■為o氹Ali開心，Mark找人設計了「心」字圖案，再訂製成獨一無二的鑽石心口針，送給女方作訂情禮物。

男友視角■兩人秘戀一年，Mark更以「男友視角」為李佳芯拍攝不少靚相。

女友慶生■Mark包下日本餐廳貴賓房賀Ali生日，還送上印有「心」字圖案的蛋糕，另又訂製粉藍色花花蛋糕，並派專人送到電視城，送給在工作中度過生日的李佳芯。

跟得男友■Mark對李佳芯好體貼，不時到女方拍攝的場地探班，樂做「跟得男友」。

酒店密會■去年10月，李佳芯與Mark到酒店密會兩小時，女方事後跟男方劃清界線，聲稱兩人只是生意夥伴。

零妝約會■李佳芯跟Mark約會時均冇化妝，唔介意在男方面前展示最真一面。

前度男友■Ali與陳炳銓拍拖7年，2020年尾分手。

39歲的TVB「視后」，近日被爆是遲到王犯眾憎的李佳芯（Ali），早前被《東周刊》踢爆跟「蟲草大王」陳恩德（Mark）在酒店「密會」兩小時。Ali對新戀情曝光表示好無辜，強調跟Mark「純工作接觸私下冇聯絡」急於跟男方劃清界線。Ali身邊一位姊妹睇唔過眼爆料，指Ali早於前年還跟舊愛陳炳銓一齊時已接受Mark的熱烈追求，還提供多張Ali和Mark的甜蜜拍拖照力證兩人秘戀一年。撰文：娛樂組去年初，Ali承認與拍拖7年的陳炳銓分手回復單身。之後《東周刊》獨家報道她獲一名富豪力追，男方更趁聖誕佳節，於豪宅花園放人造雪，特製浪漫雪景冧Ali。事後富豪新歡曝光，原來是身家「億億聲」的寵物藥妝老闆、前御藥堂主席，有「蟲草大王」稱號的陳恩德。酒店密會傾合約去年10月，兩人被本報拍到於五星級酒店「密會」兩小時。事後，Ali就緋聞回應表示去酒店只係洽談關於腦退化微電影合約問題，強調唔係拍拖，跟Mark亦唔會有發展空間。其實Ali所說的電影合約，正是由Mark投資拍攝的微電影，並由Ali執導、監製兼主演，屬於慈善性質。Mark豪宅過聖誕不過，Ali的姊妹透露前年年尾Ali尚未跟陳炳銓分手，明知Mark對她有意就對男方不斷大送秋波，當時兩人已展開曖昧關係。她說：「Mark追Ali時，Ali跟陳炳銓未分手，三角關係維持咗一段時間。後來，Ali公開跟舊愛分手，Mark還表現得滿心歡喜，說自己終於贏得美人歸。」其姊妹還提供了前年12月聖誕節，Ali在Mark於九龍塘畢架山豪宅內的草地花園享受二人世界的甜蜜合照，說Ali有在閨密間晒命。照片可見，一如傳聞所言，兩人在人造雪景下過聖誕，Ali更跟男方貼住甜笑selfie。拍拖甜食燒鵝髀Ali的姊妹續指去年中兩人關係逐漸明朗，Ali更以女友身份向Mark提出投資她拍攝微電影的要求。當時Ali主動提議Mark幫手籌集拍攝的經費，或者之後贊助首映，最後，Ali向Mark索取約35萬元的贊助費。她說：「Mark聽到Ali回應兩人只是合作關係有點傷心，明明就是無條件、無利益的付出，自己出心出錢撐女友，卻被說成生意拍檔。」事實上，Ali與Mark已秘戀逾一年，本報取得多張 Mark以「男友視角」拍攝Ali的照片。相中的素顏Ali笑意盈盈，一臉陶醉。其中一張相，見到Ali毫無避忌大啖吃着燒鵝髀。另外，為打動Ali芳心，Mark出手極之豪爽。Ali姊妹透露Mark花盡心思設計了一個「心」字圖案，並找人鑲嵌一個鑽石心口針送給Ali作為訂情禮物。