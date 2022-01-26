■小龍自認跟岑珈其都是最煩對手，搞笑叻忍笑差。

■熱愛舞台劇的小龍想每年有機會演，去年跟吳肇軒合演《日新》。

■全劇演員都認真投入，小龍最開心遇到這類對手。

■小龍大讚Lokman不愧為MIRROR隊長，拍前準備十足。

■去年底，小龍第一次開班，他坦言收穫比想像中多。

凌文龍首次擔正ViuTV劇集《IT狗》，他形容劇中演的「阿信」好蠢，但對自己信念的執着，跟自己頗相似。對於被劇中拍檔指他「煩」，小龍認為是讚美的意思，更覺得大家夠投入才會有此觀感。去年底成立工作坊開班教戲劇的小龍，認為可以做到教學相長，希望未來日子兼顧幕前之餘，可以繼續開班。 採訪：杜杜 攝影：沈健程 服裝：HARRISON WONG小龍劇中演IT人，但原來他家中竟然冇電腦，「最初我同導演講嘅時候佢係『吓』咗聲，對於我嚟講一部手機要搵嘅資料搵到晒，電腦喺我入APA（演藝學院）時已經冇用，我諗都有10幾年。」講到被其他拍檔嫌「煩」，小龍不怒反笑，「我哋個煩係一個讚美嚟，呢班人每一個都好認真去做，亦都好認真去玩，我哋嗰種煩係『點呀你，玩完未呀，夠啦』有趣嘅係我哋唔係亂咁嚟亂咁玩，我哋笑係諗唔到對方會用一個咁嘅演繹，又好啱嗰件事，我哋煩係點樣去接。」望長教長有劇中講小龍為創業打拼，現實中他亦有新搞作，去年底開設「鈴和工作坊」教戲劇，因他年前要求演藝時恩師陳淑儀讓他出任助教，令他更感受到傳承的重要性，「當我再坐喺度睇老師教時，突然發覺老師對我咁大影響，佢真係會影響我以後點樣去睇戲劇呢樣嘢，佢呢個種樹嘅過程，我覺得好有意義。」於是他就想將自己經驗跟人分享，去年底已開過一次班的小龍，認為得着比想像中更多，「過程裏面其實我從佢哋（學生）身上學到好多嘢，因為有好多嘢你未見過，或者佢哋做咗啲嘢提醒我，遺忘咗或者有啲嘢我做熟咗忘記咗有呢個步驟，同埋佢哋有時做嘅嘢係超出我預期，我又覺得好好睇，咪學到嘢囉！」踏入新一年，小龍自言未來工作安排想貪心點，「每年做到一個舞台劇，有三分二時間做電影電視，其餘時間如果開到兩至三次班，咁就最理想。」