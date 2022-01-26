一直有跟進本欄的讀者，應該知道筆者在此的提供大多是以博W為目標，所以即使有一些邊線馬值得博冷位，但如認為W相不高，會情願改博三甲未必穩陣，但若跑對形勢卻可以贏的馬。始終一注單W如有六七倍以上，可能較博...

2022-01-26