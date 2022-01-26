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日韓娛樂圈疫情嚴峻 深田恭子吉岡里帆確診

2022-01-26 列印
■吉岡里帆宣佈確診，對fans感抱歉。
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日韓娛樂圈新冠疫情日趨嚴峻，連日來多名藝人中招。去年5月因患上適應障礙，需要停工休養，到9月才復工的深田恭子，昨日宣佈確診。其事務所指深田恭子於本月23日開始出現發燒，到昨日接受檢測後，結果呈陽性。現時恭子正在家中休養，對令fans擔心感到抱歉。

除恭子外，另一人氣女星吉岡里帆、女團Morning娘成員譜久村聖、男演員寺脇康文、諧星千原Junior等，亦宣佈確診。

韓國方面，YG娛樂旗下男團iKON三名成員金振煥、宋允亨與金東赫確診之後，昨日另一名隊員具俊會亦宣佈中招，令隊中群組感染增至四人。YG另一男團TREASURE的日籍成員YOSHI同樣驗出陽性反應，現時正進行居家隔離治療。■深田恭子染疫後，目前在家人休養。
■深田恭子染疫後，目前在家人休養。
■iKON成員具俊會繼三個隊友後，亦確診新冠肺炎。
■iKON成員具俊會繼三個隊友後，亦確診新冠肺炎。


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