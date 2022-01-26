■Damon向Taylor道歉，指無意抹黑她。

英國搖滾樂隊Blur主音Damon Albarn近日接受《洛杉磯時報》訪問，談到唱作歌手時表示：「Billie Eilish？她非常出色。Taylor Swift？她的歌不是自己寫。」Taylor隨即在網上表達對Damon的不滿，更爆粗寫上：「我一直是你的超級fans，直至看到這些。所有我的歌都是我寫的，你的熱門話題完全是錯誤的，你可以不喜歡我的創作，但你想抹黑我真的很差勁。」Taylor的音樂監製Jack Antonoff都留言鬧爆Damon。Damon立即留言澄清並道歉，「我就關於歌曲創作受訪，遺憾的是它被簡化為點擊誘餌。我毫無保留、無條件地道歉，我最不想做的就是抹黑你的歌曲創作。」