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被Blur主音指非創作歌手 Taylor爆粗回應：你好差勁

2022-01-26 列印
■Taylor被指不是創作歌手而大動肝火。
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英國搖滾樂隊Blur主音Damon Albarn近日接受《洛杉磯時報》訪問，談到唱作歌手時表示：「Billie Eilish？她非常出色。Taylor Swift？她的歌不是自己寫。」Taylor隨即在網上表達對Damon的不滿，更爆粗寫上：「我一直是你的超級fans，直至看到這些。所有我的歌都是我寫的，你的熱門話題完全是錯誤的，你可以不喜歡我的創作，但你想抹黑我真的很差勁。」Taylor的音樂監製Jack Antonoff都留言鬧爆Damon。

Damon立即留言澄清並道歉，「我就關於歌曲創作受訪，遺憾的是它被簡化為點擊誘餌。我毫無保留、無條件地道歉，我最不想做的就是抹黑你的歌曲創作。」■Damon向Taylor道歉，指無意抹黑她。
■Damon向Taylor道歉，指無意抹黑她。


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