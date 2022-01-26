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用A貨連累家人被攻擊　宋智雅憔悴自責拍片道歉

2022-01-26 列印
■宋智雅上載道歉短片，樣子相當憔悴。
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演出韓國戀愛真人騷《單身即地獄》而爆紅的24歲KOL宋智雅，經常一身名牌，但被踢爆不少是假貨，令形象受損。日前宋智雅已在其社交網上載親筆信，承認有用A貨，並為此道歉，但網民似乎唔收貨，繼續鬧爆她。

前晚深夜，宋智雅在其頻道上載約4分鐘的短片道歉，「A貨風波」首現身的她一身黑色衣服，樣子憔悴，她先鞠躬道歉，並稱：「對於近期使用假貨的爭議，我承認的確有用，並且全都是我的錯，我應該更加謹慎，結果造成對品牌傷害也讓支持者失望，對此感到非常抱歉。」宋智雅又稱，回想這樣的自己也很心寒，每日都很懊悔、反省自己的不足；但她亦強調因此而連累家人受到攻擊，宋智雅稱：「希望對我家人的攻擊可以到此為止。」短片中她相當沮喪，更一度哽咽。■經常一身名牌的宋智雅被發現用A貨被鬧爆。
■經常一身名牌的宋智雅被發現用A貨被鬧爆。


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