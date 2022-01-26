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爆丁子朗被吳若希「落訂」 戴祖儀拍激咀戲自認尷尬

2022-01-26 列印
■丁子朗與戴祖儀在劇中激咀（小圖）場面好投入。
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丁子朗、余德丞及戴祖儀等昨出席《青春不要臉》宣傳，談到播出丁子朗和戴祖儀的咀戲，子朗預告更激在後頭，更透露有粉絲叫他「還番」戴祖儀，令他感到驚驚。

被問到拍攝時可有尷尬？子朗表示沒有，祖儀則說初時有一點，尷尬是來自現場有好多人望住，子朗多得對方的信任。問他們會否咀出真感情？子朗表示拍攝時真的有，拍出來感覺好甜蜜浪漫。祖儀笑丁子朗如此高質，吳若希早已「落訂」，說20年後要丁子朗娶她的女兒。

余德丞表示在劇中與劉穎鏇的感情似兩小無猜，沒激烈親熱戲，與丁子朗及戴祖儀乾柴烈火的感情不同，比着他也未必做到這個效果。現實生活中，他在初中時都遇過純情的戀愛，他說個人比較內向及細膽，遇到心儀對象也不敢主動出擊。
■余德丞出席《青春不要臉》畢業儀式。
■余德丞出席《青春不要臉》畢業儀式。


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