周勵淇歎疫下懷孕辛苦 暫打消追二胎念頭

周勵淇（Niki）以導師身份出席港台選秀節目《新時代奮鬥者》視像記者會，Niki透露還有兩套戲拍，所以可暫時留港，囝囝隨她留在香港。Niki表示疫情下，一歲多的囝囝上學前班也要ZOOM，但兒子唔識睇手機，所以選擇不上堂，Playgroup也取消，由自己陪囝囝玩。問可會生多個？Niki指陀B時遇上疫情第一波很辛苦，今年她不想，因疫情下懷孕生仔好痛苦會抑鬱。另外，ANSONBEAN作為《造星3》參賽者，以過來人身份為《新時代奮鬥者》分享心得。問到會否想做導師？他笑指自己未夠班。ANSONBEAN以《魷魚遊戲》為題的自家企劃獲千萬點擊率，預告將拍泳褲福利片感謝粉絲，問到進度如何？他笑言最近天氣凍，計劃穿背心下水，也正物色一條適合的泳褲。