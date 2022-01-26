「蟲草大王」聞否認戀情拒置評 李佳芯未提收訂情鑽飾：今後不會有發展空間

■李佳芯事隔約兩個月才分享「飄雪」中的單人相。

■李佳芯上月在TVB台慶頒獎禮獲最受歡迎電視女角色獎。

■李佳芯曾否認因迫婚致與陳炳銓分手。

■《頭條日報》娛樂版昨日獨家報道李佳芯秘戀鐵證。

■《東周刊》亦有刊出陳恩德送贈的心字造型鑽石心口針相片。

■李佳芯發長文否認與陳恩德秘戀。

李佳芯（Ali）昨日被《頭條日報》及最新一期《東周刊》獨家踢爆與「蟲草大王」陳恩德（Mark）秘戀一年，多張甜蜜拍拖照及男方送贈的心字造型鑽石心口針訂情信物均告曝光，隨即成為全城熱話。Ali繼去年被攝得與男方被攝得出入酒店後，昨發長文再否認戀情，強調「今後亦不會有任何發展空間」，但似避提貼身合照及心字鑽石心口針。視后李佳芯（Ali）在去年被拍到與「蟲草大王」陳恩德（Mark）在酒店密會，昨日《頭條日報》及最新一期《東周刊》獨家曝光多幅兩人貼身及撐枱腳密照，包括Ali和陳恩德前年聖誕期間，身處豪宅浪漫「飄雪」中的合照，但Ali到去年2月才在社交網貼出個人的自拍照。陳恩德亦特別送上特製蛋糕，為正在開工的Ali慶生，以及豪送「心」字鑽石心口針冧伊人。《頭條》及《東周刊》的報道即時成為網民熱話，傳媒紛跟進報道，Ali和陳恩德的關係再度成為全城焦點。Ali昨日就在社交網發長文，透露是前年約8月中由同事介紹認識陳恩德洽談瘦身產品，在工作室第一次跟對方及其員工見面，會談幾次未達共識沒繼續洽談。其後陳恩德邀她參與寵物計劃，她因愛貓剛離世而沒合作。不久後，陳恩德邀她參與慈善演唱嘉賓，她經公司了解加上未夠信心而最終擱置。未提親密合照因由Ali稱只有就以上計劃與陳恩德到餐廳及工作室會面，到去年尾，因微電影計劃再跟陳在電話聯繫，去年10月在酒店中菜廳商討細節，但因「出現不實報道」，為免再惹誤會沒跟對方見面。Ali強調：「本人由2020年認識陳生到現在，每次只限於工作洽談，從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間，在此釐清。」但未有就兩人多張不同地點拍攝的親密合照，及獲贈的心字造型鑽石心口針來龍去脈解畫。陳恩德旗下公司今日舉行的「Pet Paws NFT發佈會」原有邀Ali做嘉賓，但前日宣佈剔除Ali。記者聯絡陳恩德，他表示不談私人及感情事，會尊重Ali所講的任何事，對方想怎講都得，他不介意也不會承認或否認，並指基於TVB的問題，令他不需要Ali出席。圖：資料及網上圖片