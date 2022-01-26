「蟲草大王」聞否認戀情拒置評 李佳芯未提收訂情鑽飾：今後不會有發展空間

視后李佳芯（Ali）在去年被拍到與「蟲草大王」陳恩德（Mark）在酒店密會，昨日《頭條日報》及最新一期《東周刊》獨家曝光多幅兩人貼身及撐枱腳密照，包括Ali和陳恩德前年聖誕期間，身處豪宅浪漫「飄雪」中的合照，但Ali到去年2月才在社交網貼出個人的自拍照。陳恩德亦特別送上特製蛋糕，為正在開工的Ali慶生，以及豪送「心」字鑽石心口針冧伊人。
《頭條》及《東周刊》的報道即時成為網民熱話，傳媒紛跟進報道，Ali和陳恩德的關係再度成為全城焦點。Ali昨日就在社交網發長文，透露是前年約8月中由同事介紹認識陳恩德洽談瘦身產品，在工作室第一次跟對方及其員工見面，會談幾次未達共識沒繼續洽談。其後陳恩德邀她參與寵物計劃，她因愛貓剛離世而沒合作。不久後，陳恩德邀她參與慈善演唱嘉賓，她經公司了解加上未夠信心而最終擱置。
未提親密合照因由
Ali稱只有就以上計劃與陳恩德到餐廳及工作室會面，到去年尾，因微電影計劃再跟陳在電話聯繫，去年10月在酒店中菜廳商討細節，但因「出現不實報道」，為免再惹誤會沒跟對方見面。Ali強調：「本人由2020年認識陳生到現在，每次只限於工作洽談，從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間，在此釐清。」但未有就兩人多張不同地點拍攝的親密合照，及獲贈的心字造型鑽石心口針來龍去脈解畫。
陳恩德旗下公司今日舉行的「Pet Paws NFT發佈會」原有邀Ali做嘉賓，但前日宣佈剔除Ali。記者聯絡陳恩德，他表示不談私人及感情事，會尊重Ali所講的任何事，對方想怎講都得，他不介意也不會承認或否認，並指基於TVB的問題，令他不需要Ali出席。
圖：資料及網上圖片