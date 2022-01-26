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97歲Uncle Ray中風康復出院

2022-01-26 列印
■Uncle Ray於去年5月榮休。 資料圖片
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現年97歲的資深電台DJ Uncle Ray（郭利民），縱橫廣播界逾70載於去年5月榮休，本月13日在家中心被契仔Andy發現有異樣，即召白車送他入院。其後醫生指Uncle Ray屬缺血性中風，幸及時急救沒爆血管。

車淑梅昨於社交網分享Uncle Ray合照，並說：「太好了！多謝香港的醫護團隊！」又稱讚Andy夠警惕，及早察覺契爺身體不妥，「我們要向他學習時刻守護着家中的長者」。■車淑梅祝Uncle Ray身體健康。網上圖片
■車淑梅祝Uncle Ray身體健康。網上圖片


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