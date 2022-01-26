Chantel望虎年 學業工作順利

■Chantel、Aska和Sherman齊在賀年裝飾前打卡。

學業與工作兩忙的《聲夢》學員姚焯菲（Chantel），日前相約《青春本我》熒幕情侶張馳豪（Aska）和潘靜文（Sherman）齊欣賞商場賀年裝飾兼打卡鬆一鬆！他們亦不忘向場中的荷花池水燈祈願，祝願大家虎年身體健康、人人有工開，疫情快快消退！Chantel自己的虎年願望，就是希望在新一年學業及工作均順順利利、愈來愈好！當然，亦會唱更多好歌給支持她的粉絲！