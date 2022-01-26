  • 2022年1月26日 星期三
  • 21º
  • 76%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 佐敦站吸毒Tempo打針李佳芯

日報新聞 > 娛樂

Chantel望虎年 學業工作順利

2022-01-26 列印
■Chantel盼為粉絲獻唱更多好歌。
Previous Next

學業與工作兩忙的《聲夢》學員姚焯菲（Chantel），日前相約《青春本我》熒幕情侶張馳豪（Aska）和潘靜文（Sherman）齊欣賞商場賀年裝飾兼打卡鬆一鬆！他們亦不忘向場中的荷花池水燈祈願，祝願大家虎年身體健康、人人有工開，疫情快快消退！

Chantel自己的虎年願望，就是希望在新一年學業及工作均順順利利、愈來愈好！當然，亦會唱更多好歌給支持她的粉絲！■Chantel、Aska和Sherman齊在賀年裝飾前打卡。
■Chantel、Aska和Sherman齊在賀年裝飾前打卡。


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Pun Choi CNY 2022
Pun Choi CNY 2022
下載頭條App
hd