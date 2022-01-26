黃子華谷戲爆金句 Stephy未心急拍拖

■《飯》片台前幕後寫揮春集氣。

■子華早前接受Do姐訪問。

鄧麗欣（Stephy）、黃子華與林明禎等，前晚齊出席合演新片《飯戲攻心》集氣活動，希望戲院能盡快重開、該片能順利上映賀歲。Stephy被問到新一年感情生活如何？她坦言：「我都想知，（姻緣未到？）大家不用心急，因為我也不心急呢！」子華坦言已習慣被疫情擾亂生活，但要活在當下，並爆出金句：「雖然現在是躺平，但也要棟篤躺平，平得來也要撐住！」另外，子華早前就接受逾廿年前的經典處境劇《男親女愛》拍檔Do姐（鄭裕玲）的電台節目訪問，子華更透露閒時睇醫生調理身體，有次睇醫生更偶遇發哥（周潤發），獲他熱心教跑步呢！