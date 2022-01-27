艾頓莊確診新冠押後巡唱

英國「樂壇大姑媽」艾頓莊原定於美國時間25和26日在德州達拉斯舉行兩場告別演唱會，但前晚他於社交網宣佈確診而押後兩場演唱會，「每次取消演出我都非常不滿，很抱歉為大家帶來不便，但我想為我和團隊的安全着想。」他預計本周末在美國阿肯色的演唱會將會如期舉行。艾頓莊已打齊三針疫苗，目前只有輕微症狀。艾頓莊告別演唱會自2018年開始舉行，之前已因疫情，以及去年9月要接受臀部手術而延期，前年二月他又因患肺炎，在台上失聲，導致腰斬在紐西蘭的巡唱，當時他傷心得落淚。