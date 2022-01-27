宣傳活動臨時換人 ﻿「蟲草大王」尊重Ali：﻿﻿她是好人﻿

■《頭條》及《東周刊》獨家搶先曝光陳恩德和李佳芯的「飄雪」密照。

■TVB高層樂易玲被陳恩德點名要求「交代吓」。

■鄭裕玲、王丹妮、張繼聰和張天賦等均有出席發佈會。

《頭條日報》及《東周刊》獨家爆李佳芯（Ali）與「蟲草大王」陳恩德（Mark）秘戀逾年，Ali原定出席陳旗下公司昨日的活動卻臨時換人，Mark指原因是TVB方面提出的特別要求「好唔尊重」，直言每年投放在TVB的廣告費過千萬竟受辱，揚言已出信投訴兼抽起所有廣告！「蟲草大王」陳恩德（Mark）昨日在Pet Paws NFT發佈會後，由律師陪同受訪，問到Ali是因避談緋聞缺席還是TVB不讓她出席？陳恩德直指TVB有苛刻條件，最初邀請Ali時得到同意，對方的經理人也回覆OK，但經理人最後突然有特別要求，「要求在活動裏不可與陳生（陳恩德）合照；即使上台大合照也一定要與陳生維持距離，要隔幾個人才可影相；陳生與Ali不能夠同時接受訪問。在我公司立場是好無禮貌、好唔尊重、帶點侮辱的要求。」陳恩德表示傳短訊給Ali問是否她的主意，未獲回覆；他指Ali後來有回覆是公司要求，他覺得不是Ali的問題，出席活動拍照屬理所當然，陳恩德難明會受阻，「所以因為這個原因Cut了（Ali），不用她出席。這是TVB問題，我已出信投訴，抽起所有TVB廣告，以我每年過千萬廣告費的客戶，獲得這樣待遇，簡直是侮辱我！（會否和解？）我諗（TVB高層）樂易玲自己交代吓。」問到是否追求Ali？陳恩德表示不談私人問題，並說：「在我單方面而言，她是我好朋友，她今（昨）日沒來也會送禮物（活動禮物）給她。尊重她講任何嘢，我不會講任何說話去爭拗。（Ali否認戀情可有失望？）她想怎樣說沒所謂，我原則是不會特別傷害她，她是好人。」樂易玲昨透過短訊表示：「公司一向與各廣告客戶都保持良好的關係……藝人在公司工作以外的商業活動……保護和尊重藝人意願……都是經理人的基本責任。」