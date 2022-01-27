MC稱與兩位緋聞「人妻」冇聯絡

樂壇新人王MC（張天賦）早前被拍到，先後與兩位曾擔任他的MV女主角的「人妻」Ash及Santis逛超市而鬧出緋聞。MC昨日出席活動時表示，不覺得緋聞有太大影響亦不會擔心，仍會和朋友做逛超市等正常社交活動。他說已沒聯絡兩位MV女主角，公司方面認為他「最好保持距離」，但不會因而「冇朋友做」。