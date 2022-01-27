  • 2022年1月27日 星期四
  • 19º
  • 88%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 佐敦站吸毒Tempo打針李佳芯

日報新聞 > 娛樂

陳凱琳帶仔買花除罩合照

2022-01-27 列印
■陳凱琳母子和友人母女均冇戴口罩。
Previous Next

新一波新冠疫情近日是全城焦點，陳凱琳日前貼出和兩歲大仔到公園除口罩影相後，昨日分享帶細仔去買年花情況，可見兩母子和友人母女均除下口罩合照。鄭嘉穎就以心心符號讚好老婆陳凱琳的相片。■陳凱琳在公園除罩讓兒子拍照。
■陳凱琳在公園除罩讓兒子拍照。


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Pun Choi CNY 2022
Pun Choi CNY 2022
下載頭條App
hd