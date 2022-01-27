親爆冇拍《大叔的愛》原因 陶大宇多Job接唔晒 半年賺7位數

趁機休息■陶大宇這次回港主要想陪伴家人，尤其是年屆92歲的母親，亦都趁機休息返一排，暫時未計劃返內地工作。

獨特台風■陶大宇在內地登台每唱快歌都向觀眾大動作揮手，被網民稱為水撥式台風。

有節目拍■陶大宇在內地逗留半年，自爆賺咗7位數，近日回港即有節目拍，真係做唔停手呀！

勁受歡迎■陶大宇受訪期間引來途人圍觀及要求合照，大宇來者不拒，非常親民。

回巢拍劇■陶大宇最後一次拍TVB劇係12年前的《掌上明珠》，他坦言一直有收到邀請，但角色唔夠吸引。

細選劇本■陶大宇上一套劇已經係2019年ViuTV的《詭探前傳》，佢拍劇要慎選拍檔好有要求。

工作不斷■《倒轉地球》令大宇多咗工作，他坦言工作多到接唔晒。

考慮帶貨■陶大宇早前玩埋抖音，未來都考慮直播帶貨。

引模仿潮■《倒轉地球》咁紅，引來好多圈中人拍片模仿，ERROR成員保錡都有份，陶大宇都話幾似呀！

冇推Hehe劇■外界有傳大宇唔想拍Hehe劇而拒演港版《大叔的愛》，他為此澄清，並指有特登睇日本版《大叔的愛》了解角色。

出賀年歌■陶大宇歌喉受製作公司賞識，幫佢出咗首賀年歌。

貴為元祖級師奶殺手，58歲的陶大宇因為在內地登台唱《倒轉地球》被指人歌分離，加埋水撥式台風惹來網民嘲笑。不過大宇完全唔介意，反令網民激讚夠大方。大宇接受本報專訪談及人氣再度急升，他感到好開心又稱工作多到接唔晒，多謝網民之餘都多謝自己：「諗法同以前唔同，多謝有啲經歷改變咗自己。」對於被批評，他笑言所有事都有好壞，每件事都退後啲睇。大宇自認後生時好火爆，對於作為演員卻因唱歌而翻紅感到意外，他表示當初選唱《倒轉地球》是想炒熱氣氛：「唱歌唔同拍戲，好即時㗎，個個地方嘅人性格都唔同，於是我搵方法，希望一出場觀眾就笑。盡量喺台上動感啲，多啲氣氛，令到觀眾笑，我做完就安樂。」而在台上動作誇張，亦衍生了水撥式台風：「我開頭係想打招呼，但有時啲舞台好大，我想照顧埋後面觀眾，個動作就大啲，點知撥吓撥吓就成為咗水撥式。」唱兩首歌唔係收20萬坊間流傳大宇在內地登台唱兩首歌就有20萬人民幣落袋，他為此澄清：「我會向呢個目標進發，都希望有呢日。《倒轉地球》對我的確有好嘅影響，搵我嘅Job多咗好多，但我接唔切、做唔切，就算畀20萬一場我都冇本事搵。有啲我都冇覆機，同埋又篩選過，有啲我唔想做。」早前在內地逗留了半年，是他人生首次離港咁耐，雖然唔慣又有啲辛苦，但搵到真銀點都值得：「呢半年賺咗7位數，唔完全因為《倒轉地球》嘅，我打咗呢份工咁耐，我逐年加都有啦！不過外界咁諗都覺得合理。」而家大宇爆紅都冇趁機加價，全因知道疫情下大家都有難處，他說：「疫情下有得做已經好好。」問到會唔會考慮將搵到嘅錢換架名車，大宇竟然話:「其實我16年冇換過車，覺得車係代步啫，揸到揸唔到為止。」唔抗拒演同性戀角色大宇身為元祖級師奶殺手，對上一次接港劇已是2019年ViuTV的《詭探前傳》。原來多年嚟都有唔少劇集搵上門，但都被他拒絕：「太揀擇，我成日推，導致冇戲拍，我咪走去唱歌囉！」而接戲除咗角色要適合，揀拍檔都要合理，大宇表示：「可能唔係好襯，有啲咁後生，我一把年紀，點做我女朋友呀？我做佢阿爸就差唔多。」喺《大叔的愛》開拍前，一直有傳「大叔」第一人選是大宇，「搵我係真嘅，我估佢搵咗唔同嘅製作公司，其中一間搵咗我，問我有冇興趣，但唔知點解傾咗一兩次就冇咗聲氣，咁呢行傾吓又唔一定要搵你。」亦不是如外界所講，因角色是同性戀而拒演：「呢套劇我有興趣，又係人夫、又Hehe哋，如果係《大叔的愛》我OK，唔同《春光乍洩》嗰啲，呢套搞笑好多。」採訪：秦詠姿、杜淑霞攝影：沈健程場地提供：The AIR （The ONE）