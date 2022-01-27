親爆冇拍《大叔的愛》原因 陶大宇多Job接唔晒 半年賺7位數

大宇自認後生時好火爆，對於作為演員卻因唱歌而翻紅感到意外，他表示當初選唱《倒轉地球》是想炒熱氣氛：「唱歌唔同拍戲，好即時㗎，個個地方嘅人性格都唔同，於是我搵方法，希望一出場觀眾就笑。盡量喺台上動感啲，多啲氣氛，令到觀眾笑，我做完就安樂。」而在台上動作誇張，亦衍生了水撥式台風：「我開頭係想打招呼，但有時啲舞台好大，我想照顧埋後面觀眾，個動作就大啲，點知撥吓撥吓就成為咗水撥式。」
唱兩首歌唔係收20萬
坊間流傳大宇在內地登台唱兩首歌就有20萬人民幣落袋，他為此澄清：「我會向呢個目標進發，都希望有呢日。《倒轉地球》對我的確有好嘅影響，搵我嘅Job多咗好多，但我接唔切、做唔切，就算畀20萬一場我都冇本事搵。有啲我都冇覆機，同埋又篩選過，有啲我唔想做。」早前在內地逗留了半年，是他人生首次離港咁耐，雖然唔慣又有啲辛苦，但搵到真銀點都值得：「呢半年賺咗7位數，唔完全因為《倒轉地球》嘅，我打咗呢份工咁耐，我逐年加都有啦！不過外界咁諗都覺得合理。」而家大宇爆紅都冇趁機加價，全因知道疫情下大家都有難處，他說：「疫情下有得做已經好好。」問到會唔會考慮將搵到嘅錢換架名車，大宇竟然話:「其實我16年冇換過車，覺得車係代步啫，揸到揸唔到為止。」
唔抗拒演同性戀角色
大宇身為元祖級師奶殺手，對上一次接港劇已是2019年ViuTV的《詭探前傳》。原來多年嚟都有唔少劇集搵上門，但都被他拒絕：「太揀擇，我成日推，導致冇戲拍，我咪走去唱歌囉！」而接戲除咗角色要適合，揀拍檔都要合理，大宇表示：「可能唔係好襯，有啲咁後生，我一把年紀，點做我女朋友呀？我做佢阿爸就差唔多。」喺《大叔的愛》開拍前，一直有傳「大叔」第一人選是大宇，「搵我係真嘅，我估佢搵咗唔同嘅製作公司，其中一間搵咗我，問我有冇興趣，但唔知點解傾咗一兩次就冇咗聲氣，咁呢行傾吓又唔一定要搵你。」亦不是如外界所講，因角色是同性戀而拒演：「呢套劇我有興趣，又係人夫、又Hehe哋，如果係《大叔的愛》我OK，唔同《春光乍洩》嗰啲，呢套搞笑好多。」
採訪：秦詠姿、杜淑霞
攝影：沈健程
場地提供：The AIR （The ONE）