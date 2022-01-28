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58歲畢佬傳有35歲新歡

2022-01-28 列印
■畢佬被指秘戀Lykke Li。
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現年58歲的畢彼特昨被傳媒踢爆秘戀已為人母、35歲瑞典歌手Lykke Li，兩人位於洛杉磯的住所距離不遠，去年中已拍拖，上周更被目擊在荷里活一家餐廳撐枱腳。圖：資料及網上圖片


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