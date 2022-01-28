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鄭衍峰：無意追求李佳芯

2022-01-28 列印
■鄭衍峰曾與馮盈盈傳緋聞。
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李佳芯（Ali）近日被指遭攝得與「鄭衍峰」撐枱腳，她否認其事並稱不認識鄭。鄭衍峰昨日亦透過短訊否認道：「照片中不是我，私底下不認識Ali，無追求嘅意思。」

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