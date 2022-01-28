張致恆老婆宣佈：今天我們正式離婚了

■張致恆與雯雯婚後育有兩子。

屢爆偷食醜聞及被指欠債不還的張致恆（Steven），和「雯雯」在2019年「奉子成婚」，兩夫妻先後誕下兩位可愛囝囝，雯雯不時在社交網分享一家四口溫馨照片。雯雯昨日突言在社交網宣佈離婚！她分享一幅似是日落的照片，並寫道：「分開不代表完結，只是讓大家過更好的。今天我們正式離婚了，我也真心祝福你能夠幸福」。雯雯早前曾上載獨照，寫下「每一段關係嘅結束，都係為咗有更好嘅將來」惹起婚變傳聞，事後Steven透過經理人表示，自己身在內地工作，聲稱和老婆的關係「無事」，老婆是因為湊兩位小朋友而感到壓力，致心情不好。圖：資料圖片