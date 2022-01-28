全裸影寫真唔覺尷尬 默認同保錡分手

■沙律暗示同保錡一年情，已玩完。

■為了呈現蛻變效果，沙律由頭髮改變，又染髮又剪短。

■因疫情未能舉行簽書會，沙律的寫真集《CHANGES》銷情大受影響。

■沙律取消關注保錡，跟着保錡也取消關注她。

■去年11月，本報拍得沙律跟女友人狂呻壓力大。

■沙律就是憑這張相彈起，成為宅男女神。

■日前保錡31歲生日，未有跟沙律慶祝。

■沙律仍保留上年10月生日，保錡為她慶生的貼文。

■沙律踏入2022年即刪除與保錡合照，發文亦意有所指。

30歲沙律（張沛樂）最近首度推出個人寫真集《CHANGES》，搵來10個攝影師拍攝，仲有她親自執筆撰文，大講30年來成長蛻變感受。沙律接受《頭條》電話訪問時，講到最難忘是首次挑戰全裸拍攝，不過面對住男攝影師完全冇尷尬，但追問男友保錡對寫真集睇法，沙律除暗示兩人已分手，更坦言最近心情差，仲一度哽咽，睇嚟呢段情過唔到虎年。沙律去年7月花了一個月為寫真集拍攝，但事前準備工夫卻足足用了半年時間，因她想將自己過去現在和將來的轉變和想法，用最真實一面呈現給讀者，「人哋成日話我係『性感女神』，但呢個唔係完全嘅我，呢個世界有太多標籤，所以我用相片加上自己嘅文字表達我嘅諗法。」疫情影響銷情寫真集中最大尺度是沙律首次挑戰全裸，「我都未試過，雖然負責影相係男攝影師，但係都冇話尷尬，我個人就係咁，決定咗就會好爽快去做，同埋都做足安全措施，又有其他女工作人員幫我睇住。」雖然寫真集有超過15個造型，大部分都好性感，但沙律事前沒有刻意減磅，「有節食吓，食得清淡啲，食多啲菜咁，都係正常做運動，冇刻意去減磅，只係想呈現最真實嘅自己。」寫真集公開發售一星期，可惜遇上疫情第5波，沙律坦言銷情大受影響，第一版2000本，暫時只賣了一半，「絕對有影響，因為最初係預咗會搞簽書會，同fans見吓面影吓相，但係而家搞唔到，好多人會覺得等疫情後有簽書會先買，不過好彩都有啲fans好心急照樣買咗，不過我承諾只要疫情穩定返，有機會我一定會開簽書會同大家見面。」暗示同保錡分手去年11月沙律同保錡疑似情海翻波，前者刪除IG上與保錡的合照，發文更意有所指：「過去就不想了，希望新一年能遇到更好的人和事。」而保錡就刪剩兩張與沙律的合照。月初男方出席叱咤頒獎禮，問及分手一事即落閘表示：「感情事唔方便回應。」而25日保錡31歲生日，沙律再取消關注男方，之後保錡也取消關注沙律。追問沙律男友點睇寫真集，她先說：「佢如果支持都開心嘅。」再問為何會刪合照，甚至取消關注，她說：「唔回應啦！唔需要回應啦呢件事！（係咪大家見咁樣就係咁解？）係啦！就係咁解啦！（係咪已經冇聯絡？）我唔回應啦！大家睇到咩就咩！」問到保錡是否知道她出寫真？她說：「咁正常都知嘅，希望佢都會支持，理解吓我裏面文字講嘅嘢，希望佢一帆風順，事業順利。（唔祝佢生日快樂？）好多人同佢講咗生日快樂，佢好開心，唔回應太多。」不過問沙律去年11月本報發現她跟女友人食飯，其間呻自己壓力好大，問到是否跟感情有關？她一度哽咽，「我係……心情都差嘅，好多因素啦！所以買我本寫真，睇吓我裏面啲文字，對大家都有幫助嘅，唔緊要，每個人都有開心同唔開心，最緊要由唔開心，蛻變一個新嘅自己。」講到新一年願望，她說：「所有嘢都事事順利，做到自己鍾意做嘅嘢，而嗰樣嘢令到人認同，明白沙律係一個點嘅人，熟識我嘅朋友清楚，我係個好直率好善良有嗰句講嗰句，為身邊人好嘅人。（想唔想行桃花運？）哈哈，都買咗桃花，希望今年桃花人緣都好返晒。（唔要爛桃花？）係，一定嘅。」採訪：杜杜