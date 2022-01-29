■不過，這天見Hanna明顯變得更健談開朗。

■Hanna在《IT狗》演的「蒙玲」會突然激動，所以特別好玩。

■Hanna跟《IT狗》台前幕後都合作得好開心。

■Hanna跟小龍幾年前已認識，今次終於有機會合作。

■Hanna到現在也不明Mike導會點解搵她做「搜查官」。

■拍《香港秘密搜查官》挑戰了Hanna很多底線，特別是要她攀石。

陳漢娜（Hanna）向來給人cool cool哋感覺，最近在劇集《IT狗》搞笑一樣掂，Hanna話其實跟角色一樣外冷內熱，加上今次拍檔好合拍，好容易擦出火花。這次訪問發現她明顯變得健談，她承認全靠去年首度挑戰綜藝節目《香港秘密搜查官》後，令她打開了心扉，更加放膽表達自己。採訪：杜杜 攝影：沈健程以往較少演喜劇的Hanna，今次演《IT狗》未有太大壓力，因劇情及角色並非要刻意搞笑，反而跟一班演員當正劇一樣演繹，會更有喜感。而她認為角色特質跟自己相似也有很大幫助，「因為角色又係嗰啲平時cool cool哋，睇落去對好多嘢都好冷淡，可能導演覺得呢個特質係有啲似我。」岑珈其最煩Hanna本身跟凌文龍和岑珈其都認識，所以合作起來更好玩，而對於凌文龍和岑珈其接受《頭條》訪問時互指對方好煩，她就認為，「最煩應該係珈其，因為佢個角色好煩，佢又用佢嗰啲特質放落去，仲煩，我哋一齊拍戲好開心，因為大家有好多群戲。而珈其會成日喺個end位度加戲畀自己，哈哈！會成日話不如我試吓講多句呢個，明明劇本冇呢句嘢，我哋成日話佢又加戲，但係大家好開心，而小龍嗰啲煩係對住珈其先煩，對住我好好嘅。」講到去年首次拍綜藝《香港秘密搜查官》，Hanna坦言估不到Mike導會搵她，「我又唔係做開綜藝，一睇個樣就知我好悶唔啱佢哋節目，我又唔覺得帶到歡樂畀人，好奇怪點解會搵我，但係我都有少少期待，好想了解吓呢個節目係做啲咩，但有時去到拍嗰日先知道拍啲咩，初頭其實好驚，但拍耐咗無形中多咗信任。」見Hanna變得健談，她承認跟節目有關，「我開頭拍節目好尷尬，因係真人騷，每刻都係拍緊嘢，所有時間佢哋都會攞住部機問你嘢，你要不斷講好多自己感受，變咗同佢哋咁樣玩完，個人都open咗，我對住朋友都多嘢講，但係會慢熱，我有時做嘢見到陌生人，係會難啲去表達自己。」