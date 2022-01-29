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《九品芝麻官》飾尚書大人　 資深配音演員盧雄病逝

2022-01-29 列印
■盧雄在《九》片演尚書大人。
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曾在周星馳電影《九品芝麻官》中演尚書大人的資深配音員及演員盧雄前晚病逝，享年74歲。盧雄於去年在TVB節目《好聲好戲》，從徒弟王祖藍手上領殿堂聲演獎。王祖藍昨發文哀悼伯樂盧雄，憶述在17歲讀中五時跟盧雄學配音，並獲他推薦到港台演廣播劇。
圖：資料圖片■盧雄享年74歲。
■盧雄享年74歲。


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