盼《巾幗4》年底開拍 黎耀祥：慢工出細貨

■黎耀祥回港拍劇順便過年及與老友見面。

黎耀祥、龔慈恩和蔣祖曼等，昨日齊為TVB新劇《輕．功》試造型，早前在內地工作10個月的祥仔表示，應邀拍劇才回港兼過年，並和多位老友見面，更為陶大宇翻唱《倒轉地球》而人氣急升感到開心，問到會否和陶大宇一起唱歌？祥仔婉拒道：「合作拍劇啦，睇公司安排。」祥仔亦提到在內地工作時，趁機和好拍檔鄧萃雯為不少綜藝節目擔任嘉賓，他笑言與好拍檔重聚很開心，問到會否和雯女再合作拍劇？他說：「都有機會，《巾幗梟雄4》籌備中，好嘢都係慢工出細貨。（你的檔期難配合？）唔關我事，好多原因，我知咩原因就做咗高層啦，哈哈！希望年尾開得成。」