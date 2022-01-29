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參與反疫苗示威 「黃蜂女」惹議
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長者獲贈逾百元盆菜 良心小店派飯 基層過年前加餸
臨近農曆新年，本港卻受第五波疫情困擾，雖然天氣在新年轉寒，但人間有情，有良心小店近日向基層市民派發數百個「雞髀飯盒」，同時送上內有乾糧及飲品的福袋，希望他們新年期間不用忍飢受餓。同時，亦有餐廳為多位長...
2022-01-29
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未來五年發展太空旅遊 國新辦發佈中國航天白皮書
國務院新聞辦公室昨天（二十八日）上午發佈第五部航天白皮書：《2021中國航天》。白皮書總結二○一六年以來中國航天活動主要進展，以及未來五年主要任務。有內媒指白皮書披露，未來五年將培育發展太空旅遊、太空...
2022-01-29
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北京：希望各方保持冷靜 美冀中國阻俄侵烏克蘭
烏克蘭和俄羅斯邊境緊張局勢持續。美國國防部當地時間周四指出，過去二十四小時俄羅斯在烏國周邊部署的軍力進一步擴大。總統拜登與烏克蘭澤連斯基通話，重申對烏克蘭的支持。國務院籲中國對俄羅斯發揮影響力，以外交...
2022-01-29
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世界花園居家裝潢古典華麗
世界花園是大圍老牌豪宅，位於半山地段，背靠獅子山，享寧靜居住環境及極高私隱度。是次為大家推介龍柏閣高層靚盤，實用面積2217方呎，四房一套連工人套房，附特大露台，為罕有高層放盤，享大圍一帶開揚景致。世...
2022-01-29
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重磅金融股領跌 恒指挫256點
港股於期指結算日延續跌勢，恒指輕微高開11點，但受制50天線（ 23834）並轉跌，最多曾跌299點至23507點，全日持續反覆偏軟下，恒指最終收報23550點，跌256點；科指曾見5228點再破底，...
2022-01-29
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「雙貫之光」 廣東話答謝 黃澤林封王 送港新春禮
十七歲本地網球新星黃澤林（Coleman）周五在澳洲公開賽青年組男雙決賽，夥拍美國拍檔葛原般奴，以6:3、7:6勇挫美國的米曹臣/巴拉圭的維尼瓦，繼去年奪美國公開賽青年組男雙錦標後，大滿貫兩度封王成香...
2022-01-29
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6載「童話」婚姻 婚變傳足3年 Baby黃曉明官宣離婚：未來仍是家人！
現年44歲的黃曉明和32歲的Angelababy（楊穎、Baby）在2015年舉行娛圈當紅「金童玉女」童話式世紀婚禮，婚後一索得男誕下「小海綿」，惟三年後溫馨畫面不再，開始傳婚變傳足三年！黃曉明和Ba...
2022-01-29
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好好過日子｜過年食為天 - 李純恩
今年維園花市雖然停辦，但香港的年花依然不少，花市化整為零，星星點點散在各區各角，開車出去兜一圈，處處都有臨時花檔，年花年桔到處可見，也很熱鬧。這些天來，家裏的年糕年貨也開始聚集，都是食物。這也是中國人...
2022-01-29
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告東尼直落贏三W 蔡明紹梅開二度 潘頓兩W三Q封王
昨晚是牛年最後一次夜賽，潘頓憑呂廄「勝不驕」和東廄「線路盈喜」兩匹熱門馬起孖，另加三場亞軍，於第八場後提前成為騎師王；而告東尼則另贏「好運寶寶」和「電路七號」兩匹冷門分子，包辦了第五場至第七場的頭馬。...
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