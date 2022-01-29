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參與反疫苗示威　 「黃蜂女」惹議

2022-01-29 列印
■伊雲祖蓮上載示威現場照片。
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漫威電影《蟻俠》中扮演「黃蜂女」的伊雲祖蓮莉莉，前晚在社交網自爆，日前到華盛頓參與反對當地強制部份人注射新冠疫苗政策的示威，她留言道︰「無人可強逼你將任何東西注射入身體」，但她強調在疫情下支持有選擇地接種疫苗。不少網民對她的言論大表不滿，要求她退出漫威電影，亦有不少人支持她的言論。
圖：資料及網上圖片■伊雲祖蓮的言論惹來兩派激辯。
■伊雲祖蓮的言論惹來兩派激辯。


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