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黃曉明當年否認奪愛：而我不知道陳偉霆是誰

2022-01-29 列印
■與baby感情逾12年的陳偉霆，被指現與名模何穗熱戀。
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黃曉明與Angelababy當年承認拍拖前，被指各有戀人，黃曉明向Baby展開猛烈追求攻勢，終從陳偉霆手上奪得Baby芳心，對於被指是「第三者」，黃曉明在10年受訪時曾公開回應道：「不可能！我沒有這麼大魅力吧？而我不知道陳偉霆是誰。」這一句話更成為網民「潮語」。

黃曉明則曾與秦嵐拍拖3年，又曾與合作《鹿鼎記》的李菲兒有過一段情，但黃未有承認，李早前曾在節目暗示當年被介入戀情，黃隨即發文澄清Baby並非「第三者」。■有網民促黃曉明離婚後和李菲兒「重修舊好」。
■有網民促黃曉明離婚後和李菲兒「重修舊好」。


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