《受不了》MV撻着 婚前婚後頻晒恩愛

■Baby被揭到片場探趕戲中的黃曉明。

■黃曉明和Baby以往經常晒恩愛，惹人艷羨。

黃曉明與Baby被指在2010年合作歌曲《受不了》的MV撻着，同年男方到內地拍戲，女方被揭低調到片場探班齊齊食橙。秘戀4年後，黃曉明在14年為Baby慶生，送上200萬元跑車，正式公開戀情，認愛後趨高調，更以情侶檔出席活動及真人騷吸金！在結婚前及新婚時，黃曉明和Baby無論是社交網和公開活動，亦經常晒恩愛，予人幸福美滿的感覺，但近年屢傳婚變，兩夫妻已久未一起露面，只見兩人各自湊仔或工作的畫面。