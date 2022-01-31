■Johnny仔將畫作化作NFT而一夜致富。

■小B自認冇畫畫天份，呢個小B版披皮好似浸咗水咁。

■小B透露簡君晋導演本來想搵岑珈其做Johnny仔。

■小B話同凌文龍對戲最有火花，喺對方身上學到嘢。

■小B當年家境困難，幸得馮德倫畀機會拍陳奕迅《倒帶人生》MV。

■2011年小B父母再開返茶餐廳，但受疫情影響生意勉強收支平衡。

36歲鄧子超（小B）入行13年首次拍劇，就遇上《IT狗》中畫家Johnny仔一角而人氣急升。小B接受本報訪問時坦言出街多咗人識，「好多人都叫我Johnny仔，同我打招呼，讚套劇好好睇，好好笑。」小B患有先天性軟骨發育不常症，身高1.32米，雖然行動同常人無異，不過外出都難免遇到奇異目光。o依家人氣急升，最開心或者係途人望他的眼神不再是好奇，而是驚喜可以見到他真人呀！採訪：秦詠姿 攝影：葉君海 場地提供：The AIR (The ONE)十多年前小B父母開設的茶餐廳因地段要重建而倒閉，父母又投資失利，經歷一段艱難時期，「要借錢度日，爭人7位數，自己又冇收入。」當年小B因為對演戲有興趣參加咗「劇場搭爹區」，有追夢心奈何身形限制發展，「冇間茶餐廳我都幾難就業，其他演員試鏡機會大啲，每個角色有特定要求，（劇組）唔會話想搵個矮嘅人，我一路都等機會！」幸有好心人幫助，馮德倫曾找他演陳奕迅《倒帶人生》MV侍應一角，「好多謝馮德倫喺我困難時期畀機會我，份酬勞令我度過一段艱難時間，雖然唔多但當時都好好用。」荒謬情節有啲過唔到自己小B參與《IT狗》試鏡被揀中，大爆本來演Johnny仔的不是他，「導演（簡君晋）有講過最初想搵岑珈其做，但試完鏡就揀咗我。」對於有網民話劇情好笑但非常地獄，小B都有同感：「有集告個畫家抄襲，我有啲過唔到自己，但出嚟個效果都OK。」而他亦覺得Johnny仔好似自己，「我都會講笑，有時都幾Mean！」劇中Johnny仔是最多女伴的角色，不時出現苦口婆心撇女場面，不過現實中小B仲係單身，擇偶條件係希望對方多嘢講，拍拖時可以有講唔完的話題。但現刻他希望搵多啲錢，「人哋同我一齊可能會有好多顧慮，唔好計外表先，都想（有經濟條件）保護到對方。」