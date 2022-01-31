繼姜濤後亦受私追騷擾 Edan籲粉絲勿在樓下守候

■Edan擁有不少粉絲，但近日被私追行為騷擾。

MIRROR人氣成員呂爵安（Edan）愈來愈受歡迎，繼姜濤後，他同樣遇上被粉絲騷擾的煩腦，前晚他在社交網限時動態以黑底白字寫上：「請不要再在我家樓下等我和追車謝謝~」。早前姜濤在社交網留言：「請真的給我一點空間」，因新居住址曝光，疑他受粉絲貼身追蹤，令他感到不勝其煩情緒大受影響，更自爆要跑上山避世，及大叫一聲發洩情緒！經理人花姐開腔勸粉絲給偶像多點私人空間：「感謝大家喜愛舞台上的MIRROR，在舞台下，他跟我們一樣，需要有私人空間和好好休息的時間，才能創作更多好的作品給大家，在互相尊重下，懇請大家不再進行『私追』。」