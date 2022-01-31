「被離婚」鬧劇有新發展 張致恆疑搞出人命o氹返老婆

■雯雯日前Po夕陽照宣佈離婚。

張致恆（Steven）老婆雯雯早前突然在社交網宣佈離婚，當時她分享一幅似是日落的照片，並寫道：「分開不代表完結，只是讓大家過更好的。今天我們正式離婚了，我也真心祝福你能夠幸福」，一眾網民知悉後更留言表示二人離婚是意料之內的事。但事情突然峰迴路轉，Steven昨日在其社交網上載一家四口合照以示復合，並寫道：「人嘅一生中總會犯唔同嘅錯，感情事、工作事、家庭事、友情事，但係最重要係犯錯過後點樣去反省改過繼續行前面嘅路，多謝老婆係呢兩年幾嘅日子包容我犯嘅錯，經過呢幾日同老婆嘅溝通，我哋決定繼續一齊行前面嘅路………一家五口好好咁樣愛下去！」四口變五口，有指雯雯已經再度懷孕，所以暫時完結離婚鬧劇。