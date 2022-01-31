上架一日登全球瀏覽冠軍 《殭屍校園》血腥暴力惹爭議

■《殭屍校園》被指過份血腥，但無阻觀眾收看意欲。

韓劇《魷魚遊戲》去年在全球掀起熱潮，近日另一套在Netflix上架的韓劇《殭屍校園》，上架一日後，亦成功登上全球劇集瀏覽榜冠軍。該劇改編自同名漫畫，由有份演出《魷魚遊戲》的女星李瑜美演出。該劇被列入「19禁」（19歲以下不宜觀看），第一集更有一幕女學生被欺凌，遭到男同學脫下上身衣服拍片的戲份，在韓國就惹來爭議，被指內容過份血腥及涉及校園性暴力等，令韓國大批觀眾反感，但仍無阻該劇成為全球冠軍。