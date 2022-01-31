  • 2022年1月31日 星期一
  • 15º
  • 67%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 虎年疫苗通行證葵涌邨徐英偉強檢

日報新聞 > 娛樂

上架一日登全球瀏覽冠軍 《殭屍校園》血腥暴力惹爭議

2022-01-31 列印
■《殭屍校園》成為Netflix全球劇集瀏覽冠軍。
Previous Next

韓劇《魷魚遊戲》去年在全球掀起熱潮，近日另一套在Netflix上架的韓劇《殭屍校園》，上架一日後，亦成功登上全球劇集瀏覽榜冠軍。該劇改編自同名漫畫，由有份演出《魷魚遊戲》的女星李瑜美演出。

該劇被列入「19禁」（19歲以下不宜觀看），第一集更有一幕女學生被欺凌，遭到男同學脫下上身衣服拍片的戲份，在韓國就惹來爭議，被指內容過份血腥及涉及校園性暴力等，令韓國大批觀眾反感，但仍無阻該劇成為全球冠軍。■《殭屍校園》被指過份血腥，但無阻觀眾收看意欲。
■《殭屍校園》被指過份血腥，但無阻觀眾收看意欲。


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Pun Choi CNY 2022
Pun Choi CNY 2022
下載頭條App
hd