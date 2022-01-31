心如感觸留言：「認識我的朋友都知道，我是一個非常喜歡過生日的人，我喜歡一堆好朋友聚在一起的感覺，但是自從結婚有小孩後，每年年底都是我最忙的時候，剛忙完先生生日又要籌備女兒的慶生會，所以到了自己生日已經沒有太大的熱情繼續搞趴，這幾年都是跟家人好友吃吃飯簡單聚聚，這兩年的生日前夕也都正好有工作，有愛的同事好友們也都會給我很多驚喜，真的很感謝人生中有那麼多愛我的你們。」
林心如慶生攬老公晒恩愛
心如感觸留言：「認識我的朋友都知道，我是一個非常喜歡過生日的人，我喜歡一堆好朋友聚在一起的感覺，但是自從結婚有小孩後，每年年底都是我最忙的時候，剛忙完先生生日又要籌備女兒的慶生會，所以到了自己生日已經沒有太大的熱情繼續搞趴，這幾年都是跟家人好友吃吃飯簡單聚聚，這兩年的生日前夕也都正好有工作，有愛的同事好友們也都會給我很多驚喜，真的很感謝人生中有那麼多愛我的你們。」
長者高危多未打針 張竹君籲避免 兩跨家庭聚會 近20人染疫
第五波疫情經歷葵涌邨大爆發之後，昨天染疫數字稍有回落，新增八十一宗確診，七十七宗屬本地感染。衞生防護中心透露，近期有兩個跨家庭聚會爆發新冠疫情，各涉約十人染疫，呼籲公眾在明天開始的農曆新年假期，為了未...
2022-01-31
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落馬校長為紅顏豪花賄款 賓館藏近千部色情片
湖南省紀委監委網站播出專題片《反腐倡廉永遠在路上》第一集《絕不饒恕》，片中披露了原湖南廣播電視大學黨委副書記、校長彭元，他不但縱情聲色，長年住在賓館，收藏情色片近千部；湖南省紀委全的警示教育片更披露，...
2022-01-31
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北韓再試射導彈 美日韓譴責 飛行30分鐘 BBC：五年來最大型
北韓周日清晨再向朝鮮半島東岸對開海域發射不明飛行器，是北韓本月內進行的第七次試射行動，也是三日內的第二次。而英國廣播公司（BBC）更形容，這是自二○一七年以來北韓試射的最大型導彈。據日本和南韓估計，該...
2022-01-31
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世界花園居家裝潢古典華麗
世界花園是大圍老牌豪宅，位於半山地段，背靠獅子山，享寧靜居住環境及極高私隱度。是次為大家推介龍柏閣高層靚盤，實用面積2217方呎，四房一套連工人套房，附特大露台，為罕有高層放盤，享大圍一帶開揚景致。世...
2022-01-29
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牛年最後一個交易日 港股今或現技術反彈
美股上周五在蘋果公司強勁業績帶動下，由科技股領軍士氣大振。港股上周五即月夜期收市轉升0.3%，仍較上周五恒指低水62點。今日為牛年最後一個港股交易日，由於僅得半日市，分析預計淡友會收手過年，又指投資者...
2022-01-31
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許願雙冠歐聯世盃 麥巴比迎虎「尼」料
巴黎聖日耳門的法國鋒將基利安麥巴比，長時間盛傳今夏免費投皇家馬德里，卻強調專心比賽，還在虎年前許下連贏歐聯和世界盃錦標的願望。今晚法國足總盃十六強主場迎戰尼斯，此子鬥志高昂，無畏尼馬和沙治奧拉莫斯缺陣...
2022-01-31
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翠如停工向媽咪級閨密取經 蕭正楠鬧市拍劇 高度戒備防染疫
傳去年10月黃翠如北上做「跟得夫人」時成功造人，44歲蕭正楠(蕭公子)變得更進取，之前喺內地拍劇、登台、做直播帶貨，跑夠奶粉錢即返港，馬不停蹄拍TVB新劇《破毒強人》。日前蕭正楠喺人來人往嘅花園街拍被...
2022-01-31
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社論｜過年避疫 電子拜年最穩陣 - 李一飄
今天年廿九，牛年步入尾聲，明天是虎年大年初一，農曆新年，是中國人喜慶大節，惟過去兩年來，新冠疫情揮之不去，香港人為防向親友拜年聚會引起疫情，部份市民減少新春期間見面，只透過手機發放訊息，互相恭賀一番，...
2022-01-31
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頭號目標｜協進神駒將功補過 - 仲達
第六場三班一二○○米泥地。莫雷拉早前為「二雋」事件承認犯錯並公開道歉，無論公眾是否接受他的道歉，起碼韋達似乎並沒介懷。韋達？「二雋」又關韋達事？如果「二雋」是犯錯，個人認為「協進神駒」在266場次的發...
2022-01-30
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