林心如慶生攬老公晒恩愛

林心如日前（27日）度過46歲生日，她分別與老公霍建華及好友楊謹華及許瑋甯慶祝，並在社交網分享慶生照，其中一張是環抱老公及貼面相，大晒恩愛！心如感觸留言：「認識我的朋友都知道，我是一個非常喜歡過生日的人，我喜歡一堆好朋友聚在一起的感覺，但是自從結婚有小孩後，每年年底都是我最忙的時候，剛忙完先生生日又要籌備女兒的慶生會，所以到了自己生日已經沒有太大的熱情繼續搞趴，這幾年都是跟家人好友吃吃飯簡單聚聚，這兩年的生日前夕也都正好有工作，有愛的同事好友們也都會給我很多驚喜，真的很感謝人生中有那麼多愛我的你們。」