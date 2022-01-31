黃夏蕙化身「老虎乸」鬧巿快閃

黃夏蕙昨日以一身老虎裝扮到尖沙咀出席快閃祈福活動，夏蕙姨每年農曆新年都會到黃大仙祠上頭炷香，其獨特的生肖造型往往成為大眾焦點，但今年因疫情關係，黃大仙祠年廿九晚舉行的頭炷香將不會開放予公眾人士參與，夏蕙姨對此感到失望，故今日提早賀新春，兼為大家祈福，笑謂希望在明天，疫情快過，明年繼續有頭炷香活動。至於新年節目，夏蕙姨指沒有刻意安排，但一班契仔契女都會向她拜年，亦沒預計用幾錢封利是，「多啲嚟密啲手，現在又不能外出食飯。」