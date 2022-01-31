翠如停工向媽咪級閨密取經 蕭正楠鬧市拍劇 高度戒備防染疫

避開話題■蕭正楠為免講多錯多，唔再回應老婆係咪有咗。

戴罩試位■小心要緊，所以蕭正楠連試位都要戴上口罩。

心情大靚■傳聞中嘅準爸爸除罩埋位笑容滿面。

高危演出■蕭正楠除口罩穿梭小巷，o依家話相遇幾秒都可以感染，的確相當高危。

加緊防疫■蕭正楠身處人流密集之地，一停機即刻戴回口罩。

絲巾保暖■翠如跟鄭紹康聚會時繼續着鬆身外套，仲特意圍上絲巾保暖。

孕味甚濃■黃翠如相約好友唐詩詠見面時身形變得圓潤兼粗腰，孕味甚濃。

跟得夫人■黃翠如去年10月開始北上做「跟得夫人」，兩公婆開心放閃。

手袋遮肚■喺「老公視角」相片中，翠如刻意用手袋遮住腹部。

去年激瘦■去年9月劇集《七公主》播出後，翠如疑受情緒困擾暴瘦。

喪食增肥■蕭正楠解釋老婆係食多咗，所以發福喎。

趕住生B■親密戰友洪永城榮升爸爸，令40歲黃翠如改變主意急於生B。

傳去年10月黃翠如北上做「跟得夫人」時成功造人，44歲蕭正楠(蕭公子)變得更進取，之前喺內地拍劇、登台、做直播帶貨，跑夠奶粉錢即返港，馬不停蹄拍TVB新劇《破毒強人》。日前蕭正楠喺人來人往嘅花園街拍被追捕場面，內地Chur到盡搵食的蕭公子嗰樣帶點殘，卻加添成熟佬味，見佢拍劇高度戒備小心防疫，家中疑有大肚婆當然要更加小心。採訪：方騫平去年10月黃翠如疑受情緒困擾暴瘦兼放負，最後停晒所有幕前工作飛去內地探老公蕭正楠班。叉足3個幾月電，黃翠如返港後分別跟閨密陳自瑤及唐詩詠聚會，見佢換上鬆身衫，發福身形飄出「孕味」！及後黃翠如例牌否認有咗，只淡然回應：「感謝大家的關心。」不過，據知，黃翠如曾秘密向媽咪級閨密了解育嬰及生產資訊，同時已全面停Job，而且復工無期。埋位前一秒先除罩老婆否認，蕭正楠同樣口密，不過身體最誠實！日前周六早上十點半，蕭正楠喺旺角花園街拍新劇外景，該場口講佢俾警察追捕要拔足狂奔，由於外景場地位於鬧市，加上正值過年前辦年貨日子，街上人貼人，亦有唔少途人聚集八卦睇熱鬧，人流密集。蕭正楠除口罩穿梭小巷、攤檔，疫情下相當高危。唔知係咪因為老婆粗身大細要特別謹慎，現場所見蕭正楠明顯高度戒備，小心防疫。見佢戴住口罩試位，直至埋位前一秒才肯除低放落袋，不過鏡頭前拍得既認真又專業，唔會為咗快拍而交行貨，直到cut機就火速戴返個口罩。對老婆大肚冇回應對於高度防疫，蕭正楠透過WhatsApp回覆本報記者說：「都要好注意安全，工作人員提醒一cut機要即刻戴返口罩。」再追問老婆係咪有咗？蕭正楠避談說：「佢心情好食返健康咗，之前就太瘦……肥咗啲就有咩！」蕭正楠冇否認一直恨做老竇，至於有否生育大計呢？他回應說：「一切隨緣……哈哈哈！」當記者提醒他，若果否認但之後證實係真會被網民秋後算帳，對此他即已讀不回。另外，記者再就黃翠如繼續穿鬆身衫去鄭紹康（Francis）飯局，問老蕭是否等待適當時機先公佈好消息？他仍然說：「矛（冇）回應，唔該晒。」