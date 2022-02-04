傳年初一求婚成功阿嬌前夫三度做人夫

■賴弘國與阿嬌的婚姻只維持了短短14個月。

阿嬌（鍾欣潼）於2018年與台灣「醫界王陽明」賴弘國閃婚，可惜二人的婚姻只維持了14個月，前年3月就宣佈離婚。雖然賴弘國兩度經歷婚姻失敗，但未因此對婚姻失去信心，昨日有台灣傳媒指32歲的賴弘國在年初一向女友Alice求婚成功，即將步入第三段婚姻。而賴弘國回覆傳媒時，亦未有否認即將再婚的傳聞：「目前有穩定的對象，祝大家新年快樂！」據指Alice與賴弘國首任妻子趙筱葳（Ivy）同樣做過空姐，現時是普通上班族。有指她接受賴弘國求婚後，於社交平台分享名牌鑽飾包裝盒的照片，並留言：「Yes I do.」但沒有公開男方正面照。