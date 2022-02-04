AKB三成員確診取消活動

新冠疫情在日本確診數字繼續上升，也接連有藝人中招，曾主演日劇《半澤直樹》老牌演員北大路欣也前日宣佈確診，目前在醫院治療中。其事務所透過官網表示，北大路欣也於1月31日晚發燒、喉嚨痛，翌日到東京醫院接受檢測後證實為陽性。此外，45歲歌手一青窈、渡邊徹和榊原郁惠夫婦、AKB三名成員小田繪里奈、山內瑞葵及永野惠都確診。一青窈原定明日舉行的fans見面會被逼取消；AKB亦一樣要取消本月5日至8日的新年音樂會及劇場公演。