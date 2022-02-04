開Live宣傳《不要臉》 丁子朗望吸引年輕觀眾

■余德丞與丁子朗拍劇變成好朋友。

由余德丞與丁子朗主演的《青春不要臉》踏入結局周，二人開直播宣傳，子朗稱想吸引年輕觀眾，希望藉傾偈知道大家的想法，又笑說：「我們知道伍樂怡很多粉絲，一直拉她加入！」余德丞表示成功請到伍樂怡加入，但對方因眼瞓而退出，十分貪睡。提到子朗與戴祖儀一段情成焦點，子朗笑稱是情歸好兄弟余德丞。戴祖儀對踏入結局周感到不捨，劇集反應好，不時收到劇迷聯絡她討論劇情，更有人說對她改觀，她指劇集上有很多突破，因有被摑及裸露戲份。祖儀笑言很好奇觀眾原先對她的印象如何，但不敢問怕被傷心，她與朋友分析可能平日做節目太嘈，反而劇集展現到她溫文的一面。