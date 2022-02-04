陳展鵬一家三口打卡 單文柔刻意遮肚

陳展鵬透露小時候影全家福是每年的指定動作，當他長大後有段時間覺得這種習慣有點老土，不過現在流行打卡，新一年好開始，展鵬一家三口趁年初三「赤口」在社交網上載全家福。早前有指單文柔肚凸凸疑有喜，不過當事人仍未宣佈好消息，穿上旗袍的單文柔幾乎張張相都遮住個肚。展鵬在相中又手執藤條指住女兒「小豬比」，並留言：「究竟現在小朋友乖咗？定係以前小朋友特別曳？聽講幫小朋友開個年，自然就會聽話啲。」其實展鵬點捨得打小豬比，只是搞搞笑。