首拍賀歲片《闔家辣》 發揮搞笑本色 Edan為做好演員虎年要學喊

■講到新一年願望，Coba和Edan希望疫情快點過去，觀眾可以快點入戲院睇到《闔家辣》。

■Edan第一次拍電影就有Coba作原型參考，對他有一定幫助。

■Edan出名唔識喊，拍戲時君如親自出馬教他演喊戲。

■Edan首次跟中基、Gigi和君如合作，獲前輩照顧和愛錫。

■《闔家辣》戲中，中基和Gigi演Edan父母。

■Edan雖然好少喊，但去年初也曾為不快事喊過。

■戲中演Edan姑媽的君如，演喜劇的技巧令他大表驚訝。

■疫情打亂了電影宣傳活動，Edan、君如和Coba唯有親自落區。

呂爵安Edan首度主演賀歲片《闔家辣》即將上映，孖住一班前輩吳君如、鄭中基和梁詠琪（Gigi）齊放笑彈，電影由新導演兼編劇鄭晉軒（Coba）真人真事改編，戲中Edan就是演「Coba」，但他覺得拍綜藝容易演喜劇難。身為MIRROR搞笑擔當的Edan，仲自認未控制到淚腺，戲中喊戲要君如親自出馬教路，為將來做個好演員，虎年會努力學識點樣喊。採訪：杜杜 攝影：譚壹致、葉君海髮型：Man Chan@Chic Private I salon(Edan)化妝：Giann Cheung&Mayling Suen@Annie G.Chan Makeup Centre(Edan)服飾：GCDS、Jimmy Choo、Bulgari(Edan)場地：香港瑰麗酒店(Rosewood Hong Kong)導演Coba坦言搵了多位演員Casting，直到遇到Edan就覺得選中了，除了因對方的喜劇特質，還有其他原因，「我哋好需要一個好正面嘅人飾演戲中嘅『Coba』，『Coba』係代表呢個年代嘅年輕，一見到佢覺得佢好正面。」而Edan就笑指Casting成功，完全唔關演技事，「可能係我嘅朝氣、青春活力、哈哈！仲有可能係我唔知醜，面皮比較厚。嗰時Casting我都好緊張，同埋嗰陣對做戲仲係好迷惘，啱啱拍完《大叔的愛》，未識分咩係好咩係唔好，所以絕對唔覺得自己Casting表現得好好。」同導演組影壇「Codan」Edan和Coba都是影壇新貴，他們坦言兩人合作有火花，Edan更有種戰友感覺，「佢好早期已經同我講，我哋坐埋同一條船，我哋嘅壓力都幾似，我哋都係好新，點知喺個好重要位置，如果做得唔好，好影響之後嘅嘢或者運作緊嘅事，我哋要加油，所以開鏡前已經同佢緊密聯繫，成日開會傾個劇本，喺工作室排戲練戲，佢會逐場同我執，好似有個戰友，有個伙伴陪我一齊去作戰咁，幾開心有佢嘅存在（電影圈嘅MIRROR咁拍住上？）我哋係『Codan』！」作為新丁，仲要面對住前輩君如、中基和Gigi，Coba坦承開始時壓力好大，但拍落就冇咁驚，「我第一次做導演，有君如做我監製，做我演員有中基同Gigi，其實冇乜嘢好驚，佢哋會睇住我，君如唔會畀我死，真係喺壓力下成長。」Edan感覺亦相似，最初好驚演唔好連累人，「入劇組幾日後，已打破隔膜，君如、Gigi同中基都好好人，冇架子又好錫我，畀好多支持同鼓勵我，又教我好多嘢，真係好溫暖，就好似一家人咁，當然有好多擔心同緊張喺入面，但成個過程係好愉快，煞科時真心唔捨得大家。」拍綜藝易演喜劇難令Edan覺得有壓力，還因拍綜藝跟演喜劇有好大分別，有一定難度，「平時個人有啲搞笑同喜感，同做戲做得好搞笑係兩回事，做《膠戰》拍綜藝，我可以好自然就搞笑，但係跟住個劇本演繹一啲對白，點樣喺個戲度好搞笑，我覺得好難。」幸好他今次可以跟一班喜劇能手偷師，特別是君如，「有場戲講我喺度說服人，本身我用個好誠心誠意態度去說服，我做咗一次後，君如就話再嚟個版本係食住嘢講，一食住嘢講就成場戲唔同晒，變咗好輕鬆，反差好大，嗰刻我好震驚，呢個就係經驗，原來轉少少嘢可以令成場戲唔同晒，呢啲係我以前從來冇遇過，喺佢哋身上真係學到嘢。」Edan向來是MIRROR搞笑擔當，但他認為其他隊友一樣好搞笑，「大家搞笑嘅位唔同，每個人都有可愛地方，可能姜濤嗰種呆呆哋，《考有feel》入面大家都會覺得好好笑，Anson Lo喺度嗌嗰啲，大家又覺得好搞笑，所以我唔會話自己係MIRROR最搞笑。」Edan搞笑就叻，但講到喊就經常被隊友成日笑冇淚腺，他坦承好難喊，對上一次不為工作而喊，已經是去年年頭的事，「為咗一啲唔開心嘅事，覺得有啲委屈，突然間就喊，自己都估唔到。」不過，Edan唔肯講究竟因乜事，但否認因負面新聞，又話學習緊控制自己喊，「我都未摸索到自己嘅淚腺幾時運作，都練習緊，某程度上我點解會咁，係種自我保護嘅意識機制，好驚自己會受傷，或者好驚自己會被情緒影響，習慣一個模式，所有嘢都睇得好輕，用開心去抵擋所有嘢，所以比較少喊，但係作為一個演員呢個盔甲要卸下，都難㗎，所以我練習緊。」