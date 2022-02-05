■曾志偉與鄭衍峰出席冬奧節目拜神儀式。

曾志偉、鄭衍峰、宋宛穎與邵初昨日到電視城出席《2022北京冬季奧運會》拜神儀式，志偉未有接受訪問。鄭衍峰早前被「點錯相」指秘約視后李佳芯，他指感情生活空白，聽到緋聞也呆一呆，兩人大纜都扯唔埋，雖然李佳芯是女神，但自己從沒想過。問媽咪可有追問？他稱媽咪一眼便看出事主不是他，但也似想八卦他的感情生活。宋宛穎與邵初首次做體育節目主持，感到十分緊張，會勤力睇資料做足功課，希望帶給大家正確的資訊，也擔心遇上突發情況，會跟主持前輩學習，宋宛穎表示會留意滑冰項目，希望見證選手創下紀錄，否認是睇靚仔，而邵初則留意冰壺項目。