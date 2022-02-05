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「力圖」年初三Reunion　Edan孖Jer教主同阿姐拜年

2022-02-05 列印
■《男排女將》演員年初三重聚團拜。
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ViuTV劇集《男排女將》大受歡迎，劇中演員亦打成一片、感情很好。前日大年初三，一班《男排女將》的成員，包括鄧麗欣、MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Jer（柳應廷）、Jeremy（李駿傑）及陳宇琛夫婦、顧定軒、ERROR成員肥仔聚首一堂進行「力圖團拜」。他們很有心為上月生日的肥仔及Edan補祝生辰。　
　團拜之外，Edan與Anson Lo、Jer去了汪明荃和家英哥家拜年，阿姐還做出Anson Lo大熱歌《Megahit》「Uh-oh uh-0h uh-0h」的招牌手勢，十分可愛。■Edan、Jer及Anson Lo同阿姐和家英哥拜年。
■Edan、Jer及Anson Lo同阿姐和家英哥拜年。


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