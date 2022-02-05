泫雅Dawn甜晒戒指宣佈婚訊

韓國29歲「馬舞女」泫雅與男歌手Dawn拍拖六年，二人經常在社交網大晒恩愛，亦多次傳出好事近。前晚Dawn在社交網上載了一段短片，拍攝着兩人的手，二人戴上了同款的寶石戒指，Dawn寫着：「Marry Me？」而泫雅則轉載了該段短片，並留言稱：「當然是Yes了！」Fans估計是Dawn求婚成功，紛紛湧入二人的社交網留言祝賀，一晚已有逾百萬個讚，有韓媒指二人的戒指並不貴，只是數百港元至約1,500港元左右，但Dawn與泫雅的獨一無二款式是訂製，相信會比起平均價格較貴。