黎明唱盡港人想飛心態

天王黎明（Leon）重錄自己幾首經典金曲，繼《夏日傾情》新版面世，另一首《眼睛想旅行》的新詞版《全身想旅行》昨日亦上架，唱盡香港人逾兩年無得飛，好想去旅行的心情。Leon在社交網提到：「我只能將此曲《全身想旅行》送給大家去分享兼回憶今次疫情給大家的所有經歷，相信每一位都有屬於佢個人的信念，我亦一樣，而這一曲我想牙痕痕斷估預言今次聽完此曲不超過60天便可將佢拋諸腦後成為過去式，往後亦無需再聽，因為疫情也只是我們生命中的一點具挑戰性的小過客，此過客亦好似刺客，傷害了好多無辜，最後大吉利是，請原諒我，新正頭講啲咁嘅嘢......」